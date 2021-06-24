بالارقام.. فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 180 مليوناً و370 ألفاً و780 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و907 آلاف و592 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 165 مليونا و95 ألفا و295 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 54069 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و1321 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.08 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 391981.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 3 ملايين و724806 بعد تسجيل 1008 إصابات جديدة.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 93 ليصل الإجمالي إلى 90616.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 مقارنة مع 21 في اليوم السابق.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91669 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 4963 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، و342 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و487747 وعدد الوفيات إلى 231847.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير، وتشير بيانات منفصلة نشرت في مارس الماضي إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بما لا يقل عن 60 في المئة من الرقم المؤكد.