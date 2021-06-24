شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن راشد: 100 يوم على «إكسبو دبي» محلقاً بالعالم في انتصاره على الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدء العد العكسي للمئة يوم الأخيرة ما قبل انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أول معرض دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وأول وأكبر تظاهرة عالمية من نوعها تقام حضورياً بعدما تصدرت الإمارات الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد 19».



حيث سيفتح المعرض الذي يقدم تجربة غير مسبوقة في التفاعل الإنساني والتواصل الحضاري أبوابه لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم في الأول من أكتوبر المقبل.

وغرّد لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على موقع «تويتر» معلناً: «100 يوم على انطلاق أكبر تجمع ثقافي عالمي.. 100 يوم على اجتماع 192 دولة في دبي.. 100 يوم على انطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه.. 50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحاً.. و30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث.. أهلاً بالعالم في إكسبو 2020 دبي».