الحوثي يعلق على بيان البحرين بشأن قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "عدم رد قطر على دعوات البحرين، تأديب وإشعار بعدم أهمية البحرين ومآرب أخرى".

وحثت البحرين، يوم الثلاثاء الماضي، قطر على مراعاة وحدة شعوب الخليج العربي في سياساتها الخارجية، وذلك في ظل تأخر التجاوب القطري مع دعوة المملكة لبدء المحادثات الثنائية لتسوية الخلافات وفق اتفاق العلا.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، مضيفا أن البحرين، التزاما منها بما نص عليه بيان قمة العلا، وانطلاقا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء، وجهت دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري.

وكانت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية، وذلك بعد قمة العلا. وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.