مصر تتسلم الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت هيئة الشراء الموحد في بيان لها صباح اليوم الخميس أنه "فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، استقبلت هيئة الشراء الموحد فجر اليوم 210 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى مطار القاهرة الدولي وذلك ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها حيث سيتم وصول باقي الجرعات علي دفعات فى الفترة المقبلة".

وأعلن في وقت سابق تعاقد اتفاق شركة سبيد فارم المصرية مع الصندوق السيادي الروسي على توريد مليوني جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا، كما قررت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الروسي المذكور.