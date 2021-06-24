محمد بن زايد يغرد عن "إكسبو 2020"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإمارات تستعد لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته وبرؤية أخي محمد بن راشد الملهمة وخبرات أبنائنا، نثق بقدراتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية".

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد أعلن، بدء العد العكسي للمئة يوم الأخيرة ما قبل انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، أول وأكبر تظاهرة عالمية من نوعها تقام حضورياً بعدما تصدرت الإمارات الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، حيث سيفتح المعرض الذي يقدم تجربة غير مسبوقة في التفاعل الإنساني والتواصل الحضاري أبوابه لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.