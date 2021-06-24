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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصفات وأسعار هاتف آيفون 13 الجديد 2021

الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت تسريبات عن عزم شركة "أبل" طرح آيفون 13 الجديد 2021 في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول المقبل، مستندة - تسريبات - إلى التوقيتات المعتادة للشركة.



أسعار هاتف آيفون 13 الجديد

وعن سعر هاتف آيفون 13 الجديد، فمن المتوقع وفق تسريبات أن يبغ السعر في أمريكا 1099 دولارا، ويخلتف السعر من دولة لأخرى.

وبحسب تسريبات نشرها المحلل مينج تشي كو، ستطرح شركة أبل الأمريكية أربعة طرازات من هاتف آيفون 13 الجديد، وتشمل آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وأخيراً فئة العتاد الكامل "آيفون 13 برو ماكس"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET".

مميزات ومواصفات آيفون 13

يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني حتى الخامس.

وزن هاتف آيفون 13 الجديد 226 جراما.

كاميرا خلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل، وكاميرا تلي فوتو، وكامير 63 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

يدعم هاتف iPhone 13 شريحة اتصال واحدة سواء (Nano SIM) أو (eSIM) ويتوفر منه نوعا آخر يأتي بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

الشكل الخارجي لهاتف آيفون 13 مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا، والإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يقاوم الماء تحت عمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة، حيث يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ألوان هاتف iPhone 13 الجديد

الجرافيت.

أسود رمادي مع درجات لؤلؤية.

الذهبي.

الفضي.

البرتقالي.

نظام تشغيل آيفون 13

يأتي بنظام IOS14

ينبض داخل هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر

يضم هاتف iPhone 13 الجديد معالج رسومي GPU رباعي النواة

8 جيجات رامات

ذاكرة داخلية في iPhone 13 الجديد تصل إلى 1 تيرابيت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول في العالم)

يحتوي iPhone 13 الجديد على سماعات ستريو

مدخل سماعات 3.5 ملي متر

يدعم iPhone 13 الجديد تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الواي فاي ديركت

تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS

تقنية التواصل قريب المدى NFC

لا يدعم تشغيل راديو FM

تقنية Face ID

ماسح الضوئي

مقياس الضغط الجوي

مستشعر الجيروسكوب

مستشعر التسارع والتقارب

مستشعر الإضاءة المحيطة

بطارية هاتف آيفون 13

ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها

شحن سريع بقدرة 18 وات بحيث يصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة

شحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات