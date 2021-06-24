اللجنة المنظمة لكأس العالم: قطر ملتزمة بتحسين أوضاع العمال

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رئيس اللجنة أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الدوحة ملتزمة بذلك، بحسب رويترز.

وتواجه قطر، منذ فوزها عام 2010 بشرف استضافة أول نهائيات لكأس العالم في الشرق الأوسط، تدقيقا دوليا لم يسبق له مثيل بشأن معاملة العمال.

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ونفذت قطر العديد من الإصلاحات العمالية منذ 2010، والتي تقول إنها أفادت العمال، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي إلى 275 دولارا شهريا وإزالة العقبات أمام حرية تغيير صاحب العمل.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر خلال منتدى قطر الاقتصادي عبر الإنترنت "لدينا اعتقاد قوي بأن كل من يعيش في قطر أو يساهم في تطويرها يحظى بمعاملة كريمة. صحتهم وسلامتهم أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وأضاف "لا توجد أمة في العالم اليوم يمكنها أن تدعي امتلاك نظام عمالة مثالي أو لديها نظام مثالي لرعاية العمال ونحن لا نختلف عن ذلك. لابد من إحراز تقدم وهناك حاجة لمزيد من العمل".

يشار إلى أن الدوحة انفقت مليارات الدولارات لتجديد وبناء الملاعب بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى خلال العقد المنصرم.

وستُقام نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.