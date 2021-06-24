مجلس النواب الليبي يعلن مثول حكومة الوحدة الوطنية أمام البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "جلسة مجلس النواب القادمة ستكون الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي"، لافتا إلى أن " استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب سيكون في جلسة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الحالي".

© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA

وانتهت جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي من دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر المجلس تعليق الجلسة من دون اعتماد الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية.

وقرر المجلس تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، وإلى حين مثول الحكومة أمام المجلس في يوم 29 يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق، أكدت نائب مقرر عام مجلس النواب صباح جمعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن لجنة المالية المشكلة من قبل مجلس النواب الليبي ستناقش مع وزير المالية والوزراء الموجودين من حكومة الوحدة الوطنية خلال الجلسة الماضية التي علقت داخل مقر مجلس النواب وتأجيل اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة

مشيرة إلى أن "نقاش اللجنة المالية من أجل تبويب بعض البنود في الميزانية. وسيتم اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة".