هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني بدون استعمال الحناء؟ الخضير يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني، لكن بدون استعمال الحناء.
وقال الشيخ الخضير: “إن المشروع تغيير الشعر الأبيض إلى غير الأسود؛ لأنه جاء الأمر بتغييره، وجاء الأمر بتجنيبه السواد”.
وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “ما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهةٌ لكفارٍ أو فيه شهرة أي: ما يشتهر به بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، والأولى أن يكون بالحناء الصِّرف، أو معه الكتم، كما كان أبو بكر -رضي الله عنه- يفعل بالحناء والكتم، وكان عمر يفعل بالحناء الصِّرف، فالتغيير مطلوب إلا أن السواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر باجتنابه، والله أعلم”.
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