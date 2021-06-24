شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياته والأخرين للخطر.. «المرور» يضبط شخصاً يقود مركبته بتهور في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر من خلال قيادة السيارة بتهور. وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان أحد المغردين على موقع “تويتر” قد نشر مقطع فيديو يظهر قائد سيارة على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة (قبل تقاطع التحلية) يقود بطريقة متهورة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

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