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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تسترد 114 قطعة أثرية مهربة إلى فرنسا صور

الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365

استردت مصر، الأربعاء، قطعا أثرية مسروقة ومهربة إلى فرنسا، وفق بيان للنيابة العامة المصرية.



وأشارت النيابة العامة إلى استرداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات مهمة باشرتها بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية.

وأعرب سفير مصر في فرنسا علاء يوسف عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.