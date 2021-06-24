عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر تختبر ميزتين لتمكين صناع المحتوى من تحقيق الدخل

الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365

بدأت شركة ”تويتر“ السماح للمستخدمين بالتقدم لاختبار ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى في تحقيق الدخل، وهما Super Follow و Ticketed Spaces وخياراتهما.



وتقتصر ميزة Super Follows على iOS، بينما تتوفر Ticketed Spaces عبر نظامي iOS وأندرويد.

ويمكن للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة التقدم بشكل منفصل لكل برنامج من خلال تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة.

وتتيح ميزة Super Follows للمستخدمين تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولار أو 9.99 دولار شهريًا للوصول إلى المحتوى الحصري.

وتتيح Ticketed Spaces تحصيل رسوم تتراوح بين دولار واحد و 999 دولارا للوصول إلى إحدى غرف الصوت الاجتماعي عبر تويتر، إلى جانب توفير ميزات إضافية مثل تعيين حد أعلى لسعة الغرفة.

ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتقدم عن طريق تحديد خيار تحقيق الدخل الجديد في الشريط الجانبي لتطبيق الأجهزة المحمولة.

ويحتفظ المشاركون في مجموعة الاختبار مبدئيًا بنسبة 97% من الأموال التي يكسبونها باستخدام Ticketed Spaces أو Super Follows، بعد العمولة التي يفرضها iOS وأندرويد على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتزيد تويتر عمولتها من 3% إلى 20% إذا حقق المستخدم ما مجموعه 50000 دولار عبر كلا النظامين.

وتمثل عمولة تويتر البالغة 20% أقل من عمولة بعض منصات الاشتراك، وتأخذ خدمة الفيديو ”تويتش“ المملوكة لشركة ”أمازون“ عمولة بنسبة 50% من الاشتراكات، ويتقاضى يوتيوب 30% من رسوم العضوية.