شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أسهل طريقة لإضافة خط «الرقعة» لهواتف آيفون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سعد الضاوي طريقة سهلة لإضافة خط “الرقعة” إلى هواتف أيفون وأيباد.

وأبان في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يتم الضغط على الإعدادات ثم الضغط على عام ثم اللغة والمنطقة ثم الخط ومنه إلى إضافة خط.

وبعد الضغط على الخط يتم البحث عن الخط البنجابية، وعقب الضغط سوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه وسيظهر الخط الجديد مضافاً إلى الجهاز والتطبيقات الأخرى مثل “واتساب”.