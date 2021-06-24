"السيادة" السوداني يعلن نشر 20 ألف جندي في دارفور خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة الأبناء السودانية الرسمية (سونا).

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وشدد حجر على "التزام حكومة الفترة الانتقالية بكل مكوناتها ببسط هيبة الدولة و إنفاذ حكم القانون على كل من يستهدف أمن وسلامة البلاد".

وأكد أن القوات المشتركة وقوات "حركات الكفاح المسلح" من أطراف العملية السلمية، قادرة "على حماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد وبالأخص ولايات دارفور".

وأضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة ستنشر قوات قوامها عشرون الف جندي في كل ولايات ومحليات دارفور من أجل حماية المواطنين، والتصدي لكل متربص بامن البلاد".

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية حيث قتل العشرات في مواجهات قبلية، على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية، وبعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي.

كانت قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد توقفت عن القيام بدوريات في الأول من يناير/كانون الثاني قبل انسحابها، وتعهدت القوات الوطنية السودانية بتأمين دارفور مكانها.

وخفت حدة الصراع الذي دارت رحاه في دارفور منذ عام 2003، لكن ما زال هناك 1.5 مليون شخص نازحين، وأصبح اندلاع أعمال العنف أكثر شيوعا منذ العام الماضي.