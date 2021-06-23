شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في متنزه الأمير سلطان بالشعف دون إصابات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق شبّ بأشجار وأعشاب في منطقة جبلية بمتنزه الأمير سلطان في مركز الشعف، بمنطقة عسير.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بفضل الله.
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