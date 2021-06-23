شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: انخفاض أعداد الوفيات بـ«كورونا» لـ74% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، في المملكة بنسبة 74%، موضحة أن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا ساهم بانخفاض الوفيات.

وكانت “الصحة” قد أعلنت أنه يمكن لمن عمره (50) عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأشارت الصحة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.