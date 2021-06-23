شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين سرقا نصف مليون ريال من صناديق الصراف الآلي بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على وافدين امتهنا كسر صناديق الأموال لأجهزة الصراف الآلي وسرقتها.

وأوضحت شرطة الرياض، في بيان لها، أنها ألقت القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية في مدينة الرياض، قاما بكسر صناديق الأموال لأجهزة الصراف الآلي وسرقة مبلغ وقدره 524.400 ريال.

وتابعت شرطة منطقة الرياض، أنها عثرت معهما على سبائك ذهبية تقدر بقيمة 45.220 ريال .