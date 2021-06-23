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تونس تعلن اكتشاف 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن رصد هذه الإصابات بعد سلسلة "عمليات من التقطيع الجيني الجزئي".

© Sputnik . Чедлы Бен Ибрахим

وأوضح البيان أن عمليات التقطيع الجيني مستمرة، حتى تصدر النتائج النهائية لحالات العدوى بالسلالة الهندية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة فيروس ، غدا الخميس، للنظر في نتائج التقطيع الجيني وجميع الإجراءات التي سوف يتم إقرارها تبعا لذلك.

من جانبها حذرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس جليلة بن خليل من أن الوضع الوبائي خطير للغاية في عدد من الولايات.

وأوضحت أن المستشفيات في العديد من المناطق ومنها العاصمة، تشهد ضغط كبيرا للغاية، لافتة إلى أن المستشفيات تواجه عقبات في توفير أسرة الإنعاش.

وصرحت الوزارة، يوم السبت الماضي، أن السلالة المتحورة البريطانية من فيروس "كورونا" المستجد هي سبب تدهور الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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