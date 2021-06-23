شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الإمام عن مواعيد فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص لعام 1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. شروط القبول 1- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد). 2- رسوم البرنامج (30.000 ريال). 3- نسبة الحضور المقررات الدراسي لا تقل عن (75%). 4- يجب على الدارس اجتياز (30 ساعة) في البرنامج خلال (فصلين دراسيين). 5- مجموع ساعات الدبلوم (30 ساعة) مقسمة بين مواد نظرية وتطبيقية. 6- إتمام جميع المقررات بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5).

التخصصات المتاحة: 1- الإعلام الاقتصادي. 2- الإعلام السياسي. 3- الإعلام العسكري. 4- الإعلام الصحي. 5- الإعلام الرياضي. 6- الإعلام السياحي. 7- الإعلام التربوي. موعد ورابط التقديم: – يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 17/11/1442هـ الموافق 27/06/2021م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ م2021/07/14 الموافق 1442/12/04هـ، من خلال الرابط التالي (إضغط هنا).

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