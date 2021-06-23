شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجاوز المسارات وعبور فوق الرصيف أثناء توقف الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حالة من الارتباك والسلوكيات المرفوضة من قائدي المركبات أثناء توقف إحدى الإشارات. وأظهر المقطع توقف الإشارة، فيما قام قائد إحدى المركبات بتجاوز المسار، وقام آخر بالعبور فوق الرصيف هربا من الازدحام. فيما علق البعض على سلوك راعي الداش ووقوفه بعيدا عن السيارات التي أمامه، مما أثار حفيظة السيارات التي خلفه في محاولة لتفاديه والمرور أمامه.

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