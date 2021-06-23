«التجارة» تحذر من خطورة الانخداع بإعلانات الفوركس المشبوهة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة التجارة من خطورة الانخداع بإعلانات شركات الفوركس المشبوهة، والتي تستهدف استنزاف الأموال وخداع ضحاياهم بالكسب السريع. وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “توعية من حولك بخطورة شركات الفوركس غير المرخص يساعد في خلق مجتمع آمن وواعٍ”.

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