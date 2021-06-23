شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية. وأوضح التحالف، أن كفاءة الدفاعات الجوية احبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية. وندد التحالف باستمرار محاولات المليشيا الحوثيه تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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