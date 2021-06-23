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السعودية تعتمد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفايروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح تسير وفق ما هو مخطط له، حيث تم حتى الآن إعطاء (16.877.881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 13 حالات وفيات، بالإضافة إلى تسجيل 1043 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 459091 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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