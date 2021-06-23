الجيش اليمني: مقتل 17 من الحوثيين في كمين غربي محافظة مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن القوات المسلحة، أن "الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) استدرجوا مجاميع من الحوثيين إلى كمين محكم في إحدى الشعاب في جبهة صِرواح غرب مأرب، دارت على اثره معركة نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 من الجماعة وجرح آخرين".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأشارت إلى "شن مدفعية الجيش قصفاً مركزاً على مواقع وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة صِرواح، أسفر عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

ووفقاً للجيش اليمني: "دمّر طيران التحالف العربي 4 آليات كانت في طريقها لتعزيز الحوثيين، وقُتل جميع من كانوا على متنها".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 13 غارة منها على مديرية صِرواح، فيما استهدفت غارة أخرى مديرية رَغوان شمال غربي مأرب.

ويأتي الكمين والغارات الجوية غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحاً من جماعة "أنصار الله" وإصابة آخرين، في معارك دارت إثر محاولة تقدم للجماعة في واديي الجَفرة وحَلحلان شمال غربي مأرب.

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ نحو 5 أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد.