مصر... حريق هائل يلتهم مبنى أرشيف مجلس الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - والتهم الحريق مبنى الأرشيف البالغ مساحته 500 متر، والذي يتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول مرتفع، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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ونقل الموقع عن مصدر أمني مطلع، قوله إن التحريات الأولية ترجح وفقا للمعاينة المبدئية، أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، وذلك بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر إن النيران التهمت المستندات والأوراق الواقعة الموجودة في جميع الطوابق، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة للاستعانة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وانتقلت سيارات الإطفاء فور ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى في منطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وتم إقامة طوق أمني في محيط منطقة الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.