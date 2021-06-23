مكافحة كورونا في الكويت... الجيش يبدأ منع غير الملقحين من دخول المجمعات التجارية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لمدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي الذي ترأس اجتماع اللجنة الأخير، بحسب صحيفة "الرأي".

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وذكر المنفوخي أنه سوف تتم الاستعانة بالأجهزة العسكرية لمعاونة الفرق الميدانية في تطبيق قرار المجلس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف المنفوحي أن الفرق الميدانية التابعة للمؤسسات الحكومية المعنية سوف تتواجد عند مداخل المجمعات التجارية.

وأوضح أن مهمة هذه الفرق ستكون السماح للمواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا، فقط، بالدخول.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المهمة سيتم بالتعاون والتنسيق مع أصحاب المجمعات التجارية، والمقاهي، والمطاعم.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية سوف تواصل جولاتها الميدانية في المطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من جميع المتواجدين يطبقون الاشتراطات الصحية ومن الحاصلين على اللقاح في الكويت.