شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على محايل بمنطقة «عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار رعدية على محافظة “محايل” شمال منطقة عسير. ويبين المقطع المتداول هطول أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات الرعد وومضات البرق. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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