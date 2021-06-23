شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «مدني أبها» يباشر حريقاً اندلع في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد علي المحلي: باشرت فرق الدفاع المدني بأبها، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع بأحد المواقع في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف. وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات – ولله الحمد-. وكان مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر نشوب حريق وتصاعد الأدخنة من المنتزه.

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