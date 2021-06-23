مصر تعين سفيرا فوق العادة في قطر بعد سنوات من القطيعة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار السيسي الذي نص على تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الحكومة القطرية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

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وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن عمرو كمال الدين برى الشربيني، كان يعمل سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية في القاهرة.

​ويأتي تعيين السفير المصري الجديد في الدوحة، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

وأجرى شكري مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى قطر منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013 عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكانت السعودية أعلنت، في يناير/ كانون الثاني، التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي الذي قطعت خلاله المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، في إشارة لحركات الإسلام السياسي، وهو ما نفته الدوحة.