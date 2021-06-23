شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان. وأكدت قوات التحالف، أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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