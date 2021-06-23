شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتمد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت اليوم الأربعاء، إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس لكورونا من نوعين مختلفين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن ذلك جاء طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.