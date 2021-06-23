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فريد البستاني: الوضع الاقتصادي في لبنان مزر ولا رفع للدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية

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دبي - محمود عبدالرازق -  كمجلس نيابي لم نأخذ بعد القرار برفع الدعم، هذا أمر قيد الدرس وهو قرار حكومي وليس قرار المجلس". 

وأشار البستاني إلى أن "البطاقة التمويلية هي التي ستساعد المواطن، ولكنها لم تبت، ولا رفع للدعم قبل إصدار البطاقة وهذا هو موقفنا". 

وفي الملف الحكومي، قال البستاني إن "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري مستمرة وهناك أشياء جديدة بعد كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الأخيرة، وتجاوب الطرف الآخر، واليوم هناك جوجلة للأفكار التي طرحها وتجاوب معها "حزب الله"، بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الإمارات".  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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