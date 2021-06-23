السيسي يعين سفيرا جديدا لمصر في إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي نص على تعيين محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبد الخالق، بحسب صحيفة "الوطن".

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وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن محمد عمر جاد محمد، كان يعمل سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة.

وفي الإطار ذاته، قرر الرئيس المصري تعيين أسامة عبد الخالق السفير المصري السابق في إثيوبيا، والمندوب المصري الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لبلاده في الأمم المتحدة.

ويأتي تعيين السفير الجديد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترا على خلفية أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى مصر من أن يؤثر على حقوقها المائية في نهر النيل.

يذكر أن مصر والسودان تجريان مفاوضات مع إثيوبيا، بشأن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، لأن الدولتين تعتبران أن سد النهضة يهدد مصالحهما المائية، بينما تصر إثيوبيا على مواصلة ملء السد، وتؤكد مضيها قدما في هذا الاتجاه رغم كل التحذيرات المصرية والسودانية.