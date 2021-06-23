ارتفاع درجات الحرارة... الأرصاد المصرية تحذر من منخفض الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن "معظم مناطق الجمهورية ستتأثر بارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح خلال فترات الليل".

وأشارت شاكر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بداية من يوم الجمعة، وذلك بسبب تأثر البلاد بالمنخفض الهندي الموسمي، القادم من شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت أن الانخفاض الهندي هو عبارة عن كتل هوائية ساخنة تسبب ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة.