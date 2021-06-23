مصر تتعاون مع شركة أمريكية لإنتاج المركبات التكتيكية محليا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن القاهرة شهدت، هذا الأسبوع، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "إيه إم جنرال" ووزارة الإنتاج الحربي المصرية لاستكشاف التعاون في إنشاء خط إنتاج للمركبات التكتيكية في مصر.

من جانبه، صرح آندي هوف، الرئيس العام والرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "نتطلع إلى تطبيق خبرتنا في التصنيع والتصميم للمساعدة في تنمية صناعة السيارات المصرية"، وقد شهد التوقيع السفير كوهين ووزير الإنتاج الحربي، محمد عبد الرحمن مرسي.

تأتي تلك الخطوة في وقت استعداد مصر لإطلاق أول سيارة كهربائية مصرية تحمل اسم "نصر 70-E"، من المقرر بدء إنتاجها منتصف العام المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، وسعر يبدأ بـ 290 ألف جنيه مصري.

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية، على "تويتر"، الأحد الماضي، مشيرة إلى أن سبب اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية هو نتائجها الإيجابية على تحسين جودة الهواء.

ولفتت إلى أن تأثيراتها الإيجابية تنعكس إيجابا على صحة المصريين، وتدعم خطط الدولة بتحقيق معدلات نمو مستدامة، وذلك عن طريق تبني آليات الاقتصاد الأخضر، الذي يعد صديقا للبيئة.

ونشرت الصفحة رسما توضيحيا يرصد مراحل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، مشيرة إلى أن دراسة مشروع إنتاج السيارة بدأ عام 2019، وأنه سيتم إنتاجها في شركة النصر للسيارات بشراكة صينية عام 2022.