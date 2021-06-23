شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة⁩، اليوم الأربعاء، عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.

وأوضحت أن التقديم عبر الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بجامعة جدة (هنا) ، وقراءة رمز الباركود.