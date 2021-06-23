شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة، اليوم الأربعاء، عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.
وأوضحت أن التقديم عبر الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بجامعة جدة (هنا) ، وقراءة رمز الباركود.
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