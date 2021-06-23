"النقل العراقية" تحيل مشروع خط سكة تربط العراق بتركيا للاستثمار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني، في تصريح لـجريدة "الصباح"، اليوم الأربعاء: استكملت الوزارة جميع الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لطرح مشروع خط سكة حديد الفاو- فيشخابور للاستثمار، إذ سيتضمن المشروع تشغيل وبناء شبكة للسكك الحديد تمتد من مدينة الفاو نحو منطقة فيشخابور في محافظة دهوك ومن ثم نقطة الربط مع تركيا، لربط قارة آسيا بأوروبا".

وأضاف أن "الوزارة تعمل جاهدة لتفعيل الربط السككي مع دول الجوار لما له من أهمية اقتصادية ستنعكس على الحركة التجارية ونقل المسافرين".

وأشار إلى أن "النقل تعمل على تنفيذ مشاريعها من خلال المنح الدولية أو القروض أو الاستثمار لكون المبالغ المخصصة للوزارة ضمن الموازنة العامة غير كافية للشروع بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تتطلب موازنات خاصة".

وأكد أن "العراق يمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً للربط بين القارات، كما أن طبيعة منافذه الحدودية تسهل عمليات الربط والتبادل التجاري".