شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعثر على «وعل» داخل مزرعته بالباحة ويبلغ «الحياة الفطرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مواطن مقطع فيديو لحظة عثوره على “وعل” داخل مرزعته في محافظة بلجرشي بالباحة.

وأشار المواطن، إلى أنه قام بجلب الطعام والماء له والحفاظ عليه ثم الخليج 365 مع الحياة الفطرية وأبلغهم بعثوره على “الوعل”.

وأوضح المواطن خلال الفيديو أن ما فعله يعد واجباً من أهالي المنطقة تجاه هذه الوعول للحفاظ عليها.