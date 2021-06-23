وزير خارجية مصر يبحث عددا من القضايا المهمة مع مستشار الأمن القومي الألماني

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية،
جاء اللقاء لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتين تجاه العديد من القضايا الهامة.
وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وتنطلق، اليوم، أعمال مؤتمر برلين 2 في العاصمة الألمانية، الذي سيناقش خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الحالي.
© Sputnik . Mohamed hameda
وبحسب مصادر لوكالة "سبوتنيك"، لم توجه ألمانيا والأمم المتحدة دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري، كذلك لم توجه الدعوة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر برلين 2 الجدول الزمني المحدد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بالإضافة إلى التأكيد على الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر نهاية عام 2021، وحث الأطراف الليبية على إيجاد اتفاق على قاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات.