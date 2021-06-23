إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل "تموز" النووي خلال حكم صدام حسين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب "صحيفة تايمز أوف إسرائيل"، "تضم هذه الوثائق رسوما يدوية للمفاعل الذي كانت تل أبيب تخشى من أن الزعيم العراقي الراحل صدام حسين قد يستخدمه لتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك رسوم تظهر مشهد المفاعل من مقاتلة".

ونشر الجيش الإسرائيلي مخططات تقريبية لموقع "تموز"، الذي كانت إسرائيل تشك في أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين سيستخدمه في برنامج أسلحة نووية، بما في ذلك رسماً لما كانت تبدو عليه المنشأة من مقعد الطيار في طائرة مقاتلة تقترب من الموقع.

كما قام الأرشيف برفع السرية عن تقرير ما بعد العملية، بما في ذلك الأمر المكتوب من قائد الجيش بتنفيذ الضربة وقرار الحكومة بالتخطيط للعملية، في عام 1980، والمناقشات الداخلية حول الموعد النهائي للهجوم.