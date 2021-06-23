شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يتوقع: طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل درجة الحرارة وقت الظهيرة اليوم الأربعاء إلى الـ 50 درجة على منطقة المدينة المنورة وخاصة المنطقة الواقعة بين المدينة المنورة كمدينة ومحافظة ينبع.

وأوضح مركز الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وخاصة الأجزاء الشمالية الشرقية منها وقد تصل درجات الحرارة في حفر الباطن إلى حوالي 46 درجة ساعة الظهيرة.

وأشار المركز، إلى أن الأجواء مستقرة على معظم القطاع الشمالي من المملكة عدا سواحل منطقة تبوك تكون الأجواء لطيفة في درجات الحرارة خاصةً في ساعات المساء، فضلًا عن رياح شرقية نشطة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وجافة نوعا ما وقد تظهر تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على مرتفعات منطقة جازان وكذلك الحال في منطقة عسير.