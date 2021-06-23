شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحذر المقيمين من مخالفة عقوبتها الغرامة والإبعاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، التأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» لكافة المقيمين قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وشددت على أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

ونشرت المديرية عبر حسابها على موقع تويتر إنفوجرافا بعنوان «عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للعقوبات»، موضحةً أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى غرامة مالية قدرها «500 ريال» وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

ونوهت إلى أنّه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد “هوية مقيم”، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

وأعلنت الجوازات السعودية، الجمعة 18 يونيو، أن البوابة الإلكترونية «مقيم» توفير خدمة إيصال «هوية مقيم» عبر خدمة توصيل الوثائق، توفيرًا للوقت والجهد.

وأشارت إلى أن خدمة توصيل الوثائق تكون، عند إتمام عملية الإصدار أو التجديد، أو في حال نقل الخدمات وتعديل المهنة.