سلطنة عمان تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 10 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية، جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.

ووفقا لبيان الوزارة، يأتي ذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي من خلال برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وتبلغ مدتها 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

ويدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.

كما يخلق فرص عمل ويمد الاقتصاد بالمشروعات ذات الجدوى التي من شأنها تحقيق رؤية عمان 2040.