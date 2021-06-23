شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: إغلاق بوابة التسجيل لحج العام خلال ساعات.. والإقبال تجاوز 540 ألف طلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أن اليوم الأربعاء الساعة الـ10 مساءً سيتم إغلاق بوابة التسجيل لحج هذا العام.

وأوضح في مداخلة لقناة الإخبارية أنه يتم استئناف العمل يوم 15 ذو القعدة في الساعة الواحدة ظهرا للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الإقبال على الطلبات تجاوز 540 ألف طلب مترشح لأداء الحج.

وكشف المهندس هشام سعيد، أن المرحلة الأولى للتسجيل في طلبات أداء الحج تنتهي اليوم وتتضمن عدة فوائد منها التسجيل المبدئي للمتقدمين ومعرفتهم بالاشتراطات والرسائل التوعوية، واستعراض الباقات وجودة الخدمات وحزمها وأنواعها لحج هذا العام.

وأكد متحدث وزارة الحج، أنه بالتالي يتم التسجيل المبدئي ومراعاة تطبيق الضوابط الصحية وحالات التحصين، لافتًا إلى أن في المرحلة الثانية سيتم إرسال رسائل للمترشحين الذين سبق وتقدموا بالطلبات لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة لهم لاستكمال إجراءاتهم.