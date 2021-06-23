شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المسافرين إلى جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت سفارة المملكة في جورجيا أن الحكومة الجورجية أصدرت قراراً بإلغاء حظر التجول ابتداءاً من 1 يوليو 2021. وأكدت السفارة في جورجيا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة. وطالبت السفارة جميع من يحتاج للمساعدة بأن يقوم بالتواصل معها، عبر تلفون: “995322009505+، ايميل: [email protected] جوال شؤون السعوديين: 995598033300+”.

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