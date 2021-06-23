شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إضافة تابعين للمستفيدين من حساب المواطن خلال فترة تعليق التسجيل؟.. البرنامج يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف حساب المواطن، مدى إمكانية إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين من البرنامج في ظل قرار تعليق التسجيل في البرنامج.
وأوضح البرنامج خلال رده على استفسار بهذا الشأن، أنه يستثنى من قرار تعليق التسجيل إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 يونيو الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.
وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
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