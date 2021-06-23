فيلة الصين المتجوّلة في طريقها إلى العودة بعد قطعها 500 كيلومتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر القطيع الشهير من الأفيال المتجول في الصين اتجاها للعودة جنوبًا بعد رحلته نحو الشمال لمسافة حوالي 500 كيلومتر في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، حسبما ذكر خبير.



دخل القطيع إلى محافظة إشان بمدينة يوشي الساعة 9:48 مساء يوم الخميس. وقطع مسافة 13.5 كيلومتر باتجاه الشمال الغربي، بحسب المركز المكلف برصد هجرتهم.

وأضاف المركز أن ذكر الفيل، الذي ضل طريقه منذ 13 يومًا، على بعد حوالي 24.7 كيلومتر من القطيع، وكانت جميع الأفيال الـ15 سليمة ومعافاة.

وقال شن تشينغ تشونغ، الخبير بالمركز، إنه على الرغم من الدراسة الأولية التي تشير إلى اتجاه العودة، فإن المسارات المحددة للقطيع لا تزال بحاجة إلى تحديد بعد مزيد من البحث.

وسافر القطيع حوالي 500 كيلومتر من موطنه في الغابة في ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داي قبل أن يصل إلى كونمينغ في وقت متأخر يوم 2 يونيو، بحسب وكالة "شينخوا".

ولأكثر من شهر، أرسلت السلطات الشرطة لمرافقة القطيع، وأخلت الطرق لتسهيل مروره، واستخدمت الطعام لإلهائه عن دخول المناطق المكتظة بالسكان.

وتخضع الأفيال الآسيوية لحماية الدولة من المستوى "إيه" في الصين، حيث توجد معظمها في يوننان. وبفضل جهود الحماية المعززة، ازداد عدد الأفيال البرية في المقاطعة إلى نحو 300، مقارنة بـ193 في الثمانينيات.