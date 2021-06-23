عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. مومياء مصرية تستعد لكشف أسرارها من إيطاليا

الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365

التقت مصر القديمة بالتكنولوجيا الطبية الحديثة عندما خضعت مومياء للتصوير بالأشعة المقطعية في مستشفى إيطالي في إطار مشروع بحثي للكشف عن أسرارها.



وتم نقل مومياء عنخ خونسو، وهو كاهن مصري قديم، من متحف الآثار المدنية في بيرجامو إلى مستشفى بوليكلينيكو بميلانو، حيث سيلقي خبراء الضوء على حياته والتقاليد الجنائزية منذ 3000 سنة.

وقالت سابينا مولجورا، مديرة المشروع البحثي للمومياوات: "المومياوات من الناحية العملية متحف بيولوجي، إنها مثل كبسولة الزمن".

وأضافت مولجورا أن اسم المومياء منقوش على التابوت الحجري ويعني "الإله خونسو حي".

ويعتقد الباحثون أن بإمكانهم جمع معلومات عن حياة الكاهن المصري وموته والتوصل إلى أنواع المواد التي استخدمت في تحنيطه.

وأوضحت مولجورا: "دراسة الأمراض والإصابات القديمة مهمة للبحث الطبي الحديث... نستطيع دراسة السرطان وتصلب الشرايين في الماضي ومن الممكن أن يكون ذلك مفيدا للأبحاث الحديثة".