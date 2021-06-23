الحوثي: إغلاق أمريكا لمواقع القنوات يؤكد وصول رسالتها وتأثيرها

دبي - محمود عبدالرازق - © Fotolia / Rvlsoft

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "إغلاق مواقع القنوات من قبل أمريكا يؤكد وصول رسالة هذه المواقع وتأثيرها، وأن الإعلام الحر يخيف الأنظمة وإن ادعت الحرية ونادت بها".

وأضاف: "الإغلاق يسقط قناع الديمقراطية وشعاراتها، وأن أمريكا تعمل بمفهوم المواجهة الشاملة حتى وإن كان إغلاق مواقع".

في السياق، أعادت "أنصار الله" إطلاق موقع تلفزيون "المسيرة"، الذي تعرض للحظر من قبل وزارة العدل الأمريكية، عبر رابط جديد، وذلك بعد ساعات من إغلاق الموقع الرئيسي للقناة الفضائية التي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" تعرض الموقع الإلكتروني لتلفزيون "المسيرة" التابع لها، للحظر من قبل الولايات المتحدة، مستنكرة الخطوة التي شملت قناة "العالم" الإيرانية، معتبرة إياها "تكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".