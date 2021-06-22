شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله، استمرار شدة الحرارة على أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع المركز، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتشمل الحالة الجوية رياحاً سطحية نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، فيما تسجل السودة 15 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.